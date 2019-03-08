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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الإسماعيلى يودع دورى أبطال إفريقيا بالتعادل مع مازيمبى 1 / 1

الإسماعيلى يودع دورى أبطال إفريقيا بالتعادل مع مازيمبى 1 / 1

 

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لاسارتي يجتمع بمعاونيه في الكونغو ويُحاضر لاعبيه عن مباراة فيتا كلوب

 

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هشام محمد يغيب عن مران الأهلي بالكونغو وتضاؤل فرص مشاركته أمام فيتا

 

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لاسارتي يطمئن على جاهزية السولية لمواجهة فيتا كلوب

 

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الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فى الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

 

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الأهلي يطالب بزيادة التأمين لمباراة فيتا كلوب

 

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محمد حلمى مشرفا على قطاع الناشئين بالزمالك.. وحسين عبد اللطيف نائبا

 

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صور.. الزمالك يُنهى مرانه بـ"تقسيمة" و"تمرير سريع" استعدادا لجورماهيا

 

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محمد إبراهيم خارج حسابات جروس أمام جورماهيا لمشاركته أمام بيراميدز

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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