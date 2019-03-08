دونجا و شيلونجو يخضعان لاختبار المنشطات عقب مواجهة مازيمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع ثنائى فريق الإسماعيلى محمود عبد العاطى "دونجا " و بنسون شيلونجو لإختبار منشطات من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الافريقى لكرة القدم. جاء ذلك عقب مواجهة الإسماعيلى مع مازيمبى الكونغولى والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وعلى أثرها ودع الدراويش منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا . وتم أختيار لاعبى الدراويش بشكل عشوائى ومثلهما فى مازيمبى وذلك من أجل ضمان عدالة وشفافية المسابقة.

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