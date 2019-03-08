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عبد الحفيظ يبحث مع طبيب الأهلي موقف المُصابين و15 دقيقة لوسائل الإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على الاجتماع بطبيب الفريق خالد محمود على هامش المران الجماعي للفريق اليوم بالكونغو.

 

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

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واستفسر عبد الحفيظ من طبيب الفريق عن حالة اللاعبين المصابين وبرنامج التغذية الخاص باللاعبين.

 

على صعيد متصل ، سمح سيد عبد الحفيظ لوسائل الإعلام الكونغولية وعدد من القنوات الأفريقية بحضور جانب من مران الأهلي اليوم بالكونغو وفقاً للوائح  الكاف المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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