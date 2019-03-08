نتيجة مباراة الهلال والوحدة اليوم الجمعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والوحدة يشعل صراع الصدارة...

يلتقي اليوم نادي الهلال مع الوحدة في مباراة ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث يسعى الهلال وبقوة لاستمرار زحفه نحو تحقيق لقب الدوري وعدم التفريط في أي نقطة للحفاظ على فارق النقاط بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني.

ويعيش الهلال حالة من الانضغاط في مواعيد المبارايات حيث يلعب الفريق مبارتين كل أسبوع مؤخرا، ولكن مدرب الهلال عند سؤاله عن هذا الأهر قال أنه لا يبدي اهتمام له فهو تركيزه ينصب على مباراة اليوم وبعد ذلك المباريات القادمة وأنه على قدر كبير من الثقة في اللاعبين الذين لم يشاركو في مباراة العين الماضية.

نتيجة مباراة الهلال والوحدة اليوم

وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة و40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة حيث يسعى الهلال لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها مؤخرا بعد اقتناصه لفوز على العين على ملعبه في دوري أبطال أسيا الثلاثاء الماضي ليحتل صدارة مجموعته.

وصول الفريقين لملعب الملك فهد

تشكيل الهلال: على الحبسي، محمد البريك، البرتو بوتيا، محمد جحفلي، حسن كادش، ميلوش ديجينك، ناصر الدوسري، كارلوس إدواردو، كاريلو، سالم الدوسري، غوميز.

نهاية علمليات الاحماء وتوجه اللاعبين لغرف الملابس

بداية المباراة الآن

الدقيقة 5: رمية تماس لصالح الهلال وهدوء في البداية

الدقيقة 19: هجمة خطيرة لجوميز ولكن دفاع الوحدة ينقذها في اللحظات الاخيرة

الدقيقة 26: التعادل السلبي يسيطر على المباراة

الدقيقة 38: علي النمر يتلقى بطاقة صفراء من الحكم بعد الاحتجاج

نهاية شوط المباراة الأول بين الهلال والوحدة بالتعادل 0-0

الدقيقة 47: ادواردو ينجح في تسجيل الهدف الأول للهلال

الدقيقة 75: هدف التعادل للوحدة والحكم يستعين بالفار والهدف يحتسب

الدقيقة 90: الحكم يضيف 5 دقائق وقت بدل من الضائع

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي

مباراة الهلال والوحدة

وتحدث بوتينا لاعب الهلال في المؤتمر الصحفي للمباراة أن كل مباراة يدخلها الهلال تكون أمام منافس يلعب في قمة تركيزه لتحقيق نتيجة ايجابية لذلك فان اللاعبين يسعون لاستغلال عامل الجمهور لتحقيق الانتصار والذهاب بعيدا بصدارة الدوري واسعاد الجماهير التي هى غاية الفريق.