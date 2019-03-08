الهلال يتعادل مع الوحدة اليوم 8/3/2019 في الدوري السعودي للمحترفين

يلعب الهلال اليوم مع نظيره نادي الوحدة في الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري السعودي، ويأتي الهلال في قمة ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بفارق ستة نقاط عن النصر الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يأتي فريق الوحدة في المركز السادس من الترتيب برصيد 35 نقطة خلال 22 مباراة.

الهلال والوحدة

وتنطلق مباراة الهلال والوحدة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرياض وتُذاع عبر شاشة قناة KSA Sports 2 HD بتعليق حماد العنزي، ويدخل الهلال المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الذي حققه في مباراته الآسيوية.

مباراة الهلال والوحدة

ومن الجدير ذكره أن الهلال له اليد العُليا في المواجهات التي جمعت بين الفريقين حيث فاز الهلال في 47 مباراة كان آخرها مباراة الدور الأول الذي فاز فيها الهلال بثلاثية نظيفة بينما كان الفوز حليفاً للوحدة في ثمانية مباريات فقط والتعادل كان حاضراً في خمسة مباريات.

متابعة المباراة: