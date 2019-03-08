نتيجة لقاء الهلال والوحدة في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يعود الهلال للدوري المحلي اليوم بمواجهة من العيار الثقيل مع نادي الوحدة الرياضي خلال مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري، ويُريد الهلال تأكيد صدارته للدوري بفوز آخر اليوم خاصة وأنه نادي الوحدة يمتلك عناصر مهمة وقوية في جميع مراكزه مما يُضفي للمباراة طابع مُثير.

ويعاني الهلال من غيابات في المباراة التي تنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم في استاد جامعة الملك سعود؛ حيث يغيب عن الهلال نواف العابد وعموري وسلمان الفرج وعبد الله عطيف، وقد أكد المدرب أن الهلال يلعب اليوم للفوز فقط ولا سبيل غيره.

مباراة الهلال والوحدة

وكما يعاني الهلال من الإصابات فالوحدة أيضاً يغيب عنه خمسة لاعبين مؤثرين للإصابة وهم محمد عواد وأنسيلمو وأوتيرو وكاسونجو وأحمد عبده، ويحاول الوحدة تجهيز عبد الله الزوري وساري عمرو للمباراة ولكن الجهاز الطبي يحسم الموقف.

متابعة المباراة: