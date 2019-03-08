نتيجة مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي.. الاتحاد يعود للانتصارات من جديد

تنطلق اليوم مباراة الاتحاد والفيحاء خلال مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري، وتشهد المباراة حضور جماهيري كبير من جانب جماهير الاتحاد حيث أن فريقها في المركز قبل الأخير من البطولة ويلعب مع صاحب المركز الثالث عشر من الدوري، لذا فالأمل أن يستطيع الاتحاد الفوز والخروج من مركزه إلى المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد قد فاز بنتيجة ثقيلة في المباراة السابقة في آسيا مما أعطى الجماهير حافز كبير لحضور اللقاء وتجديد الآمال في الفوز في لقاء اليوم الذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

نتيجة مباراة الاتحاد والفيحاء

وقد شهدت عملية بيع تذاكر المباراة إقبالاً كبيراً من قِبل الجماهير العاشقة للفريقين، وقد قامت إدارة نادي الإتحاد بتحفيز الجماهير بتوزيع أعلام الفريق على الحاضرين، ويُعاني نادي الاتحاد من النتائج السيئة هذا العام في بطولة الدوري ويقبع في المراكز الأخيرة.

متابعة المباراة: