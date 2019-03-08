الآن: نتيجة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الجمعة والاتحاد يحقق أول فوز له في الدوري على ملعبه

يلتقي نادي الاتحاد اليوم في مباراة منتظرة مع فريق الفيحاء في الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في لقاء ينتظر الكثير من جمهور اتحاد جدة منه الكثير ليصحح من أوضاع الفريق في جدول الترتيب.

يأتي هذا الترقب بعد الصحوة التي حلت بالفريق في الأيام الأخيرة وتقديم آداء قوي يليق بالفريق بعد تعيين المدير الفني سييرا مؤخرا وخوضه للقاء الديربي “ديربي جدة” أمام الاهلي والذي انتهت نتيجته بالتعادل الايجابي وقدم الاتحاد حينها أداء متميز، وأكمل ذلك بمباراته أمام الريان القطري مؤخرا في بطولة دوري أبطال آسيا.

نتيجة مباراة الاتحاد والفيحاء

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشتعلة ملعب الاتحاد الذي يسعي لتعويض خسارته في مباراة الدور الاول أمام الفيحاء بهدفين مقابل هدف.

دخول اللاعبين لأرضية الملعب وانطلاق عمليات الاحماء التمهيدية للشوط الأول

دقائق على انطلاق الشوط الأول من المباراة

دخول اللاعبين الآن والحكم يستعد لاطلاق صافرته

الدقيقة 8: استحواذ من الاتحاد وهو الأخطر للتسجيل

الدقيقة 23: كرة خطيرة للاتحاد وهدف ملغي للاتحاد للتسلل

الدقيقة 30: ضربة ركنية للاتحاد والهدف يقترب

الدقيقة 40: خطأ على لاعب الفيحاء واعتراض وآخر خمس دقائق في الشوط الاول

نهاية شوط المباراة الأول بننتيجة 0-0 وسط آداء جيد من الاتحاد

بداية شوط المباراة الثاني

الدقيقة 52: تسديدة من خالد محمد السميري على المرمى ولكن يصدها الحارس

الدقيقة 62: هدف أول للاتحاد من ركلة جزاء عن طريق الكساندر بريوفيتش

الدقيقة 72: كرة خطيرة من بريوفيتش وسقوط من نواف الصبحي على الأرض بعد ارتطام الكرة بوجهه وآخر 15 دقيقة على المباراة وحضور جماهيري كبير يساند الاتحاد بتشجيع مستمر

الدقيقة 90: الاتحاد يسجل الهدف الثاني له عن طريق الكساندر بريوفيتش

نهاية المباراة بفوز الاتحاد 2-0

مباراة الاتحاد والفيحاء

كان الاتحاد قد غرد بالانتصار الساحق أمام الريان القطري بخماسية كان نجمها الأول اللاعب الدولي فهد المولد الذي قدم آداء مميز وأحرز هدفين وحصل على ركلة جزاء وكان قريب من الهاتريك، وقد اعلنت ادارة نادي الاتحاد عن توفير أكثر من 30 ألف علم لمشجعي الفريق في المدرجات وطالبتهم بالحضور لتشجيع الفريق لكي يحقق أول انتصار في جدة لهذا الموسم وعودته للنتائج الجيدة.