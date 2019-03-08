الآن: نتيجة مباراة الهلال والوحدة اليوم والوحدة يقرب النصر من الهلال ويشعل المنافسة على الصدارة

يعود الزعيم “الهلال” اليوم الجمعة للدوري السعودي في مواجهة مع الوحدة بعد عودة من جولة خارجية ضمن مباريات المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا خاض خلالها المباراة الافتتاحية في مجموعته أمام نادي العين الاماراتي على ستاد هزاع بن زايد، وتمكن الهلال من اقتناص أول 3 نقاط حين حقق فوزا تاريخيا على العين وسط جماهيره بهدف نظيف ليثبت بذلك أن الهلال عينه على تحقيق البطولة والعودة للمشاركة في النهائي بعد أن تم اقصائه العام الماضي من المجموعات بهزيمة أمام العين ويستمر الهلال في تقديم العروض القوية محليا وقاريا.

نتيجة مباراة الهلال والوحدة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة و20:30 بتوقيت مكة المكرمة في الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تلك البطولة التي يتصدرها الهلال بفارق 6 نقاط عن منافسه صاحب المركز الثاني النصر الذي تجمعه مواجهة اليوم قبل هذه المباراة مع الاتفاق على ملعب الملك فهد.

وصول الفريقين لملعب المباراة منذ قليل

تشكيل الهلال: على الحبسي، محمد البريك، البرتو بوتيا، محمد جحفلي، حسن كادش، ميلوش ديجينك، ناصر الدوسري، كارلوس إدواردو، كاريلو، سالم الدوسري، غوميز.

دقائق فليلة على انطلاقة الشوط الأول

بداية المباراة الآن

الدقيقة 7: استحواذ من الهلال في البداية

الدقيقة 18: هجمة مرتدة للوحدة ولكن الدفاع يخرجها لرمية جانبية

الدقيقة 25: خطأ لصالح الوحدة والنتيجة تعادل سلبي

نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 47: الهدف الأول للهلال عن طريق ادواردو

الدقيقة 75: الوحدة يسجل هدف والحكم يعود للفار والهدف يحتسب والنتيجة 1-1

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

مباراة الهلال والوحدة

ويعاني الهلال من ضغط المباريات بين مشاركته في 4 بطولات “الدوري المحلي والكأس” ودوري أبطال آسيا وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب الذي تم تحديد موعد الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والأهلي في نصف النهائي حيث تقام مباراة الذهاب يوم 17 من الشهر الحالي فيما ستقام مباراة العودة في منتصف ابريل.

وضربت الاصابات نادي الوحدة قبل مواجهة الهلال اليوم حيث يغيب ثلاثي الفريق بشكل رسمي وهم حار س الفريق المصري محمد عواد والمهاجمين البرازيلي أوتيري وكاسونجو، وأيضا اصابة انسيلمو في مباراة الباطن، يذكر ان الوحدة يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 35 نقطة بينما يمتلك الهلال 55 نقطة في قمة الترتيب.