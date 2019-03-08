موقع فرنسي: دول أفريقية تدخل في شراكة مع أندية أوروبية في كرة القدم

ترجمة-محمد بشاري ذكر موقع راديو فرنسا أن الوسط السياسي في أفريقيا يبدى اهتمامًا كبيرًا بعالم كرة القدم في أوروبا. وأضاف الموقع أن بعض الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وآرسنال تتمتع بالفعل بشعبية كبيرة في القارة السمراء. وأشار الموقع إلى أن عدة دول أفريقية دخلت في شراكات مع الأندية الأوروبية في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال ، وقعت رواندا عقدًا مع نادي آرسنال الإنجليزي لجذب السياح والمستثمرين على أراضيها.

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