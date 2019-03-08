مارادونا...أسطورة الكرة ومدمن الكوكايين

كتب- محمد بشاري

دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية واللاعب الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الكرة والذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

اشتهر لاعب خط الوسط قصير القام صاحب ال58 عامًا بقدرته على خلق فرص لتسجيل أهداف لنفسه وللآخرين، حيث قاد فرق النوادي إلى البطولات في الأرجنتين، إيطاليا وإسبانيا.

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كانت ذروة النجاح في سيرته المهنية عندما كان لاعب في فريق المنتخب الوطني الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم عام 1986، وكان أداءه هنالك يتضمن هدفين لا يمكن نسيانهما في الانتصار الذي حققه في ربع النهائي ضد إنجلترا: الهدف الأول تم تسجيله بشكل غير قانوني بواسطة يده اليسرى، حيث ادعى مارادونا لاحقاً أنه كان من عمل يد الله ، الهدف الثاني لم يتطلب أي مساعدة من قوى خارجة عن طبيعة، سوى قدرة من نوع آخر وهي القدرة على المراوغة من أجل اجتياز الهجوم الذي يقوم به المدافعين من أجل الوصول إلى الجزء الخلفي من شبكة المرمى.

شارك مارادونا في أربع بطولات لكأس العالم، وسجل 34 هدفاً رائعاً في 91 مباراة دولية للأرجنتين.

وعلى الرغم من تألقه الذي لا يخضع للشك على أرض الملعب، أصبح مارادونا مدمناً للكوكايين بينما كان يلعب في اسبانيا في الثمانينات وتلقى فصل لمدة 15 شهراً بعدما ظهرت الفحوصات لمادة الكوكايين بشكل إيجابي في عام 1991. كما تعرض إلى فصل أخر بعد ثلاث سنوات بسبب الفحوص الإيجابية التي خضع لها لمادة الإيفيدرين خلال كأس العالم.