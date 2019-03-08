شهر الحسم.. 4 مباريات للزمالك تحدد فرصه في الكونفدرالية والدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ستلعب الأيام المتبقية من شهر مارس الجاري دورا كبيرا في تحديد فرص الزمالك في المنافسة على لقبي الكونفدرالية الإفريقية والدوري المصري، بعدما أصبح الفريق الأبيض مجبرا على خوض أربع مباريات حاسمة خلال 20 يومًا.

وسيواجه الزمالك فريقي جور ماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري في الكونفدرالية، بالإضافة إلى المقاولون العرب والأهلي في الدوري المصري.

الكونفدرالية:

يستعد الزمالك لمواجهة جور ماهيا الكيني بعد غد الأحد 10 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، وعينه على تحقيق الفوز لاستكمال مشواره بالمسابقة.

وكان الأبيض حقق أول فوز في البطولة على بترو أتلتيكو بهدف نظيف، ليغادر قاع المجموعة رافعًا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر نصر حسين داي الجزائري ترتيب المجموعة بسبع نقاط، ويحتل جورماهيا المركز الثاني بست نقاط أمام الزمالك، فيما يتذيل بترو أتلتيكو الترتيب وفي جعبته أربع نقاط.

فوز الزمالك على جور ماهيا في القاهرة لن يكفي لحجز بطاقة العبور لدور الثمانية، إذ سينتظر نتائج منافسيه بعد اشتعال المجموعة بفوز نصر حسين داي على جورماهيا في الجولة الماضية.

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وسيختتم الزمالك دور المجموعات بالخروج لملاقاة نصر حسين داي في الجزائر يوم الأحد 17 مارس الجاري، في مباراة ستترتب ظروفها بناءً على نتيجة مباراة جور ماهيا واللقاء الآخر بنفس الجولة.

الدوري المصري:

يدرك الزمالك أن إهدار أي نقطة في الدوري سيزيد الضغوط عليه، في ظل الانتصارات المتتالية التي يحققها الأهلي وارتقاء حامل اللقب إلى وصافة الترتيب ليلتصق بقمة الفريق الأبيض.

الزمالك يتصدر الدوري حاليًا برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، في حين يحل الأهلي في الوصافة بفارق نقطة وحيدة بعد خوض 22 مباراة، أما بيراميدز فيأتي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 24 لقاء.

ويأمل الزمالك في توسيع الفارق مع الأهلي لأربع نقاط قبل مباراة القمة، حين يحل ضيفًا على المقاولون العرب يوم الخميس 14 مارس الجاري على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ25 من الدوري المصري.

وبعد نهاية المعسكر الدولي للمنتخب، سيخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام الأهلي في لقاء القمة المقرر له يوم السبت 30 مارس الجاري على ملعب برج العرب، والمؤجل من الأسبوع الـ17 للمسابقة.

وسيسعى الزمالك للفوز على الأهلي لتوسيع الفارق مع حامل اللقب إلى سبع نقاط والاقتراب بخطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن ميت عقبة منذ موسم (2014-2015).