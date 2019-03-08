المنتخب الأولمبي يهزم مالاوي بثنائية استعداد لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق المنتخب الأولمبي الفوز علي مالاوي بهدفين دون رد، خلال مباراة احتضنها ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الجمعة.

وأحرزهما الأهداف كل من أسامه جلال في الدقيقه الاخيره من الشوط الأول من ضربة جزاء ويوسف الجوهري في نهاية الشوط الثاني.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقيه للشباب تحت ٢٣سنه والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل و المؤهله لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.