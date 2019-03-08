مران الأهلي.. حصة بدنية مطولة.. وتدريب على العرضيات والتصويبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

واصل فريق الأهلي مرانه مساء اليوم الجمعة في الكونغو استعدادًا لمباراتهم التي يحلون بها ضيوفًا على نظيرهم فيتا كلوب في السادسة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسمح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سمح لوسائل الإعلام الكونغولية وعدد من القنوات الإفريقية بحضور جانب من مران الأهلي لمدة 15 دقيقة الأولى وفقًا للوائح "كاف" المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاسارتي على الاجتماع بالجهاز المعاون على هامش مران الفريق، اليوم الجمعة؛ حيث حدد بعض المهام لأعضاء الجهاز الفني خلال مران الفريق اليوم مع بدايته، ثم دار حديث حول مباراة الغد وبعض الأمور الفنية المتعلقة بها.

وأدى لاعبو الفريق فقرة مطولة من التدريبات البدنية والاستشفائية مع بداية المران الجماعي للفريق، اليوم تحت قيادة اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق؛ حيث استمرت لمدة ٢٠ دقيقة في مران الفريق.

وعلى هامش المران، حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاجتماع بطبيب الفريق، خالد محمود، على هامش المران الجماعي للفريق؛ حيث استفسر عبد الحفيظ من طبيب الفريق عن حالة اللاعبين المصابين وبرنامج التغذية الخاص باللاعبين، وكذلك حالة هشام محمد الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية.

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وحرص سباستيان، مدرب الفريق على توجيه اللاعبين بين فقرات مران اليوم، بتناول المياه والعصائر لمواجهة الرطوبة في الكونغو؛ حيث منح اللاعبين جزءًا من الوقت بين فقرات المران الجماعي للفريق، اليوم الجمعة، لتناول العصائر والمياه.

وشدد سباستيان على جميع اللاعبين خلال فقرات المران بضرورة تناول المياه لتفادي الإصابات التي تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في ظل صلابة أرضية الملعب.

واختتم مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي مران الفريق الجماعي، بتدريبات اللاعبين على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء.

وشارك جميع اللاعبين في الفقرة التي أقيمت في نهاية مران الفريق، اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا.

وقاد لاسارتي اللاعبين في تقسيمة قوية مع نهاية المران الجماعي؛ حيث شارك في التقسيمة جميع اللاعبين عدا هشام محمد الذي اكتفى بأداء جلسة في الجيم بسبب آلام الركبة.

واطمأن لاسارتي على جميع لاعبي الفريق في التقسيمة التي استوقفها أكثر من مرة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.