عبدالله السعيد.. بين نادي المائة والانتقال للزمالك والاستقرار بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غاب عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز عن قائمة منتخب مصر في معسكر مارس المقبل رغم مساهمته الفعالة مع بيراميدز في الدوري المصري منذ انتقاله للفريق الوليد منتصف الموسم الجاري (2018-19) بعد تجربة قصيرة قضاها مع أهلي جدة السعودي.

ويقدم السعيد أداءً لافتًا مع بيراميدز منذ شهر يناير الماضي، حيث ساهم صاحب الـ33 عامًا في تسعة أهداف خلال تسع مباريات بقميص بيراميدز حتى الآن، بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ستة آخرين بالدوري، بواقع المساهمة في هدف بكل لقاء.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام اللاعب المخضرم للانضمام لقائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها في منتصف يونيو المقبل بمصر.

- نادي المائة:

أصبح السعيد على أعتاب دخول قائمة نادي المائة للدوري المصري، بعدما رفع رصيد أهدافه في المسابقة المحلية إلى 89 هدفًا حتى الآن، ليصبح أقرب لاعبي الجيل الحالي لاقتحام القائمة التاريخية، إذ يفصله 11 هدفًا عن الهدف رقم 100.

وسجل السعيد 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل أن يسجل هذا الموسم ثلاثة أهداف مع بيراميدز ضد الأهلي وسموحة والجونة.

ويتبقى لبيراميدز عشر مباريات في الدوري هذا الموسم قد تسمح لعبدالله السعيد الذي خاض أكثر من 300 مباراة بالمسابقة لتعزيز رصيده من الأهداف، أو الانتظار للموسم المقبل حال بقاءه في الدوري المصري بعد فترة الانتقالات الصيفية من أجل كتابة تاريخ جديد بمسيرته.

8 لاعبين فقط سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري، وهم: حسن الشاذلي (173 هدفا)، حسام حسن (168)، السيد الضظوي (127)، مصطفى رياض (122)، محمود الخطيب (109)، أحمد الكاس (107)، محمد أبو تريكة (106)، وجمال عبدالحميد (101).

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- الانتقال للزمالك:

بقاء عبدالله السعيد في الدوري المصري لدخول قائمة نادي المائة قد يتحقق من بوابة نادي الزمالك بعيدًا عن بيراميدز، خاصةً أن عودته للأهلي أصبحت مستحيلة بعد أزمة توقيعه للزمالك.

رئيس القلعة البيضاء أكد في تصريحات سابقة خلال شهر يناير الماضي أن اللاعب سينتقل إلى صفوف الفريق الموسم المقبل (2019-2020).

وكان عبدالله السعيد رحل عن الأهلي الموسم الماضي بعد أزمة توقيعه للزمالك، وانتقل إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز في صفقة مفاجئة.

ونشر الزمالك في مؤتمر صحفي يوم 17 مارس 2018 صور توقيع عبدالله السعيد على عقود الانضمام للأبيض بالعام الماضي، قبل أن يجدد للأهلي ويرحل لكوبس الفنلندي.

- تجربة جديدة:

قد يخوض عبدالله السعيد تجربة احترافية جديدة بعد نهاية الموسم الجاري في أحد الدوريات العربية.

ويستهدف السعيد اللعب لمدة موسمين أو ثلاثة قبل أن يسافر بعدها إلى أمريكا للاستقرار مع عائلته هناك.

وكان لاعب الأهلي السابق لعب معارا مع كوبيون بالوسيورا (كوبس) الفنلندي لمدة شهرين حتى نهاية الموسم الماضي، على أن تنتهي فترة الإعارة قبل انطلاق مونديال روسيا 2018.

وحافظ السعيد على مستواه الفني قبل مونديال روسيا مع كوبس، حيث خاض 7 مباريات في الدوري الفنلندي وصنع خلالهم هدفين، قبل أن ينضم إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم.