شباك الإسماعيلي تستقبل هدفا أمام مازيمبي.. والمهمة تزداد صعوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استقبلت شباك فريق الإسماعيلي هدفا خلال مواجهة أمام مازيمبي الكونغولي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل اللاعب ايليا ميشكاك هدفا لفريق مازيمبي في الدقيقة 40، لتزداد صعوبة مهمة الدراويش.

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ويتذيل الدراويش ترتيب مجموعته بنقطة واحدة، بفارق 3 نقاط عن الإفريقي التونسي، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن قسنطينة الجزائري المتصدر.

ويحتاج الإسماعيلي للفوز بنتيجة 4 أهداف أمام مازيمبي، وعلى الجانب الأخر يفوز شباب قسنطينة على الأفريقي التونسي.

وعلى الجانب الأخر لايزال فريق شباب قسنطينة متعادلا بدون أهداف أمام الإفريقي التونسي بنفس الجولة، في لقاء يحتضنه ملعب الشهيد حملاوي بالجزائر.