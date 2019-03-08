إبراهيم يغيب عن مران الزمالك للسفر مع فريق الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سمح الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لمحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض بالغياب عن تدريب اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة جورماهيا الكينى، في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويأتي قرار جروس بالموافقة على غياب محمد إبراهيم عن مران الزمالك لسفر اللاعب مع فريق شباب النادى مواليد 97 لمنتجع الأسيوطي لمواجهة بيراميدز غداً في بطولة الجمهورية.

وتأكد عدم تواجد محمد إبراهيم ضمن حسابات جروس للتواجد في معسكر مواجهة جورماهيا بعد الموافقة على سفره مع فريق الشباب بالنادى الأبيض.