مدرب فيتا كلوب: نواجه صعوبات كبيرة قبل لقائنا مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أكد فلوران إبينيجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي المصري التي تقام غدا السبت على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأضاف أن فريقه سيتدارك الأخطاء التى تسببت في خسارة فيتا كلوب أمام شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الماضية للبطولة، والتي خسرها فريقه بنتيجة صفر / 1 .

وكان فيتا كلوب خسر أمام الأهلي 2 / صفر فى مباراة الذهاب ، التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب في الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة للبطولة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن سيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الرابع برصيد أربع نقاط،خلف شبيبة الساورة الجزائري صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط.