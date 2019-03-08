محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
أكد فلوران إبينيجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي المصري التي تقام غدا السبت على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وأضاف أن فريقه سيتدارك الأخطاء التى تسببت في خسارة فيتا كلوب أمام شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الماضية للبطولة، والتي خسرها فريقه بنتيجة صفر / 1 .
وكان فيتا كلوب خسر أمام الأهلي 2 / صفر فى مباراة الذهاب ، التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب في الجولة الأولى لدور المجموعات.
ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة للبطولة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن سيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الرابع برصيد أربع نقاط،خلف شبيبة الساورة الجزائري صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب فيتا كلوب: نواجه صعوبات كبيرة قبل لقائنا مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.