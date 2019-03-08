لويس إنريكي: علاقتي بميسي كانت متوترة

اعترف المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، لويس إنريكي، أن علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شهدت فترة من التوتر خلال موسمه الأول كمدير فني لنادي برشلونة الإسباني، مؤكداً أن هذا الأمر أصبح جزءاً من الماضي.

وقال إنريكي في مقابلة مع شبكة راديو كاتالونيا الإذاعية: “كانت هناك فترة من التوتر لم أكن أسعى لها بدون شك، ولكن هذا ما حدث وكان علي أن أتعامل مع هذا الأمر، ولكن اليوم يمكنني فقط أن أتحدث عن معجزات ليو ميسي”.

وبدأت أجواء التوتر تخيم على العلاقة بين ميسي وإنريكي في شهر يناير (كانون الثاني) 2015، بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد، إثر مشادة بين الطرفين خلال أحد التدريبات، تبعها غياب صاحب القميص رقم 10 عن التدريب التالي.

ويرى لويس انريكي أن ميسي لاعب عبقري، حيث قال: “نحن نتحدث عن مصفوفة ماتريكس، تمر فيها الأحداث والصور ببطء حينها تستطيع أن تقوم بما ترغب به، هذا ما يفعله ميسي، إنه يتمتع برؤية شاملة، يراوغ هنا وهناك”.

وأوضح إنريكي انه أبلغ إدارة برشلونة بقرار رحيله خلال موسمه الثالث مع الفريق، واختتم قائلاً: “لقد أخبرت النادي بأن عليهم أن يبحثوا عن بديل، لم يكن لدي المزيد من الطاقة”.