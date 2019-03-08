سيد معوض يعلن تعثر اتفاقه مع قناة الأهلي لهذا السبب

أعلن سيد معوض ، المدرب المساعد الأسبق للنادي الأهلي ، تعثر اتفاق العمل في قناة النادي الأهلي في الفترة القادمة. وقال سيد معوض عبر حسابه بموقع تويتر:" ارتباط اسمي بالنادي الأهلي شرف كبير سواء لما كنت لاعب أو عضو في جهازه الفني أو محلل في قناته، والتحليل في اسمي بالنادي الأهلي شرف كبير سواء لما كنت لاعب أو عضو في جهازه الفني أو محلل في قناته، والتحليل فيقناة الأهلي كان خطوة قريبة لولا التزامي مع محطة محترمة هي ام بي سي مصر وحتى لو لم تحدث الأن فهو خطوة أتمناها وأتشرف بها زي ما أتشرف بإرتباط اسمي بكل ما له صلة بالقلعة الحمراء".

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