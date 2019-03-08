محمد صلاح وسترلينج ضمن فريق الأحلام فى لعبة "فانتازى" للجولة 30

تنطلق غدًا السبت، الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج "، وسط تأهب عشاقي لعبة "فانتازي" من أجل جمع النقاط في الجولة الجديدة.

تُعتبر هذه اللعبة هي الأكثر رواجاً بين عشاق ألعاب المحاكاة حول العالم، ومنذ انطلاقتها الأولى وهي تحتل مرتبةً متقدمة بين متابعي الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.

ويستعد مانشستر سيتي المتصدر حاليًا بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، لمواجهة واتفورد، الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الإتحاد ضمن منافسات الجولة الـ30 من البريميرليج، وفي نفس الجولة يلتقي كريستال بلاس أمام برايتون، وكارديف سيتي أمام ويستهام يونايتد، وهيدرسيفلد تاون أمام بورنموث، وليستر سيتي أمام فولهام، ونيوكاسل أمام إيفرتون وساوثهامبتون أمام توتنهام.

في حين تستأنف باقي مباريات الجولة، يوم الأحد، ويلتقي ليفربول أمام بيرنلي الساعة الثانية ظهرًا، والذي يسعى من أجل الضغط على مانشستر سيتي، الذي انتزع الصدارة من ليفربول، بعد تعادل الأخير أمام إيفرتون، سلبيًا، ويواجه تشيلسي

نظيره ولفرهامبتون، وفي نهاية اليوم مباراة من العيار الثقيل بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل لعبة "فانتازي" من الموقع الرسمي لجولة الغد، كالتالي: إيديرسون حارس مانشستر سيتي (5.6 مليون) حيث جمع الحارس البرازيلي 124 نقطة، بعد محافظة على نظافة شباكه في 5 مناسبات متتالية.

تريند ألكسندر أرلوند لاعب ليفربول (5.5) حاز اللاعب على نقاط كثيرة عندما يلعب على ملعب فريقه، ولديه متوسط نقاط 7.9 خلال في مباريات فريقه على أرضه..

فابيان شار مدافع نيوكاسل (4.7) حافظ المدافع السويسري على نظافة شباك فريقه 3 مرات خلال اخر اربع مباريات على أرضه.

شيلوب مدافع ليستر سيتي (4.5 مليون) اللاعب الغيني ذو النزعات الهجومية نجح في تسجيل هدف وصناعة 3 في أخر خمس مباريات ويستعد لمواجهة برايتون.

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محمد صلاح نجم ليفربول (13.4)، ويستعد

صلاح للتسجيل بعد فشله في التسجيل خلال 3 مباريات الماضية لأول مرة منذ انضمامه للفريق، ويسعى اللاعب للتهديف من أجل العودة إلى صدارة الهدافين، ومساعدة فريقه للفوز في المباراة، بالإضافة إلى ضعف مستوى فريق بيرنلي هذا الموسم.

روبرت ساندروس لاعب ويستاهم يونايتد (5 مليون) يعد اللاعب سعره جيدًا، حيث صنع هدفين و جمع 11 نقطة أمام خصمه كارديف سيتي.

ريان فريزر لاعب بورنموث ((6.1 مليون) صنع فريزر 33 فرصة حتى الأن لزملاءه، وصنع 9 أهداف حتى الأن.

رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي (11.4 مليون) صنع سترلينج 3 أهداف وصنع 3 مثلهما في أخر 5 مباريات للاعب عندما كان أساسيًا كما أنه سجل أمام واتفورد في أخر مواجهتين

جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (8.9) سجل فادري 3 أهداف في أخر 4 مباريات، كما أن فريق فولهام يعاني من صراع الهبوط وسط تخبط مستوى الفريق، والذي أستقبل 65 هدفًا، أكثر من أي فريق.

سالمون روندون مهاجم نيوكاسل (5.9 مليون) سجل روندون هدفين وصنع مثلهما في أخر 4 مباريات على أرض فريقه.

سيرخيو أجويرو (11.8 مليون) سجل أجويرو متصدر هدافي الدوري حاليًا 7 أهداف وصنع 2 في أخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي.