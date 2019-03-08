بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء الآن في الدوري السعودي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. المشعة) ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء الآن .. مصر الثامنة والنصف بتوقيت السعودية التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وستنقل مواجهة الاتحاد ضد الفيحاء عبر قناة KSA SPORT +1 و Dawri Plus 3 HD بصوت المعلقين الرياضيين بلال علام وسعد يحيي.

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