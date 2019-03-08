بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء الآن في الدوري السعودي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرةالمشعة) ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت
مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء الآن ..
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