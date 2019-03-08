مازيمبي الكونغولي يتفوق على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق مازيمبي الكونغولي على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة الجارية الأن على ستاد برج العرب في الجولة الخامسة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. الخامسة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أحرز الهدف إيليا ميشكاك في الدقيقة 39 من عمر الشوط. يذكر ان قسطنطينه الجزائري يتصدر المجموعة الثالثة بعد الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط يليه مازيمبي 7 نقاط والافريقي الثالث 4 نقاط والإسماعيلي في الؤخرة بنقطة واحدة.

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