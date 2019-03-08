قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين محمد حلمى مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالنادي ، بدلا من غانم سلطان ، والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية .
كما تم تعيين حسين عبد اللطيف، نائبا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي .
ووافق المجلس ، على تعيين أحمد عبد الحليم ، رئيس اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب .
وحرص رئيس الزمالك ، على الاجتماع بالثلاثي محمد
كما وجه مرتضى منصور ، الشكر لغانم سلطان على دوره خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حلمي مشرفَا على قطاع الناشئين بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.