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محمد حلمي مشرفَا على قطاع الناشئين بالزمالك

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين محمد حلمى مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالنادي ، بدلا من غانم سلطان ، والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية .

كما تم تعيين حسين عبد اللطيف

، نائبا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي .

ووافق المجلس ، على تعيين أحمد عبد الحليم ، رئيس اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب .

وحرص رئيس الزمالك ، على الاجتماع بالثلاثي محمد

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حلمى وحسين عبد اللطيف وأحمد عبد الحليم ، بمقر مكتبه بالنادي في حضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ، وتمنى لهم التوفيق في المهمة المساندة لهم ، وأنهم من أبناء النادي المخلصين.

كما وجه مرتضى منصور ، الشكر لغانم سلطان على دوره خلال الفترة الماضية.

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