كايرو ووريرز يحقق فوزه الأول بدوري كرة القدم الأمريكية

حقق فريق كايرو وريرز إنتصاره الأول بتغلبه على الجزيرة ثاندر، في إطار منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري لكرة القدم الأمريكية، والذي ينظمه ائتلاف كرة القدم الأمريكية EFAF، تحت رعاية الدكتور أشرفصبحي وزير الشباب والرياضة.
وحسم الواريرز الشوط الأول بنتيجة 28 مقابل 8 للجزيرة ثاندر، وحاول فريق الجزيزة ثاندر العودة في اللقاء، في الشوط الثاني،
وحصد اللاعب شادي أمجد لقب أفضل لاعب في اللقاء، الذي إحتضنه ملعب البنك المركزي بالتجمع الأول.
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