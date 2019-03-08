بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة والتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً
بتوقيت مصر على ملعب استاد جامعة الملك سعود في إطار مواجهات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ستقام مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً
بتوقيت مصر والسودان الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وستنقل عبر قناتي KSA Sports 2 HD و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلقين حماد العنزي وفهد العتيبي.
مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم
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