رسميًا.. روما يعلن تعيين رانييري مدربًا للفريق

أعلن نادي روما الإيطالي تعيين كلاوديو رانييري مديرًَا فنيًا لفريق حتى نهاية الموسم الحالي خلفًا للمدرب الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب الفريق المقال.
وكان رانييري البالغ من العمر 67 عامًا سبق وأنقاد روما من عام 2009 حتى 2011، قبل أن يعود رسميًا مديرًا فنيًا للفريق مساء اليوم.
وتحدث رانييري بعد عودته لروما قائلًا: "سعيد للغاية
وكانت إدارة روما أعلنت في الساعات الماضية عن إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من قيادة الفريق عقب الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.
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