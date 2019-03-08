رسميًا.. روما يعلن تعيين رانييري مدربًا للفريق

أعلن نادي روما الإيطالي تعيين كلاوديو رانييري مديرًَا فنيًا لفريق حتى نهاية الموسم الحالي خلفًا للمدرب الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب الفريق المقال.

وكان رانييري البالغ من العمر 67 عامًا سبق وأن

قاد روما من عام 2009 حتى 2011، قبل أن يعود رسميًا مديرًا فنيًا للفريق مساء اليوم.

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وتحدث رانييري بعد عودته لروما قائلًا: "سعيد للغاية

من أجل العودة إلى روما مجددًا، عندما تطلب منك روما القدوم، من المستحيل الرفض".

وكانت إدارة روما أعلنت في الساعات الماضية عن إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من قيادة الفريق عقب الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.