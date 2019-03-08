شاهد.. إيهاب جلال يواصل تدريبات المصري استعدادًا لسموحة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباتة إستعدادًا لمباراة سموحة السبت المقبل الموافق 16 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري.

ويلعب فريق المصري مبارياتان ودياتان

أمام فريق القوصية غدًا السبت، وفريق المريخ بعد غد الأحد إستعدادً لسموحة التي تولي قيادتها حديثًا حسام حسن.

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يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد

38 نقطة جمعهما من 24 مباراة حقق الفوز في 9 والتعادل في 11 والخسارة في 4 مباريات، بينما يحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة حصدهما من 23 مباراة حقق الفوز في 4 والتعادل في 13 والهزيمة في 6 مباريات.