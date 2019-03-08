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شاهد.. إيهاب جلال يواصل تدريبات المصري استعدادًا لسموحة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباتة إستعدادًا لمباراة سموحة السبت المقبل الموافق 16 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر .

 

ويلعب فريق المصري مبارياتان ودياتان

أمام فريق القوصية غدًا السبت، وفريق المريخ بعد غد الأحد إستعدادً لسموحة التي تولي قيادتها حديثًا حسام حسن.

 

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يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد

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38 نقطة جمعهما من 24 مباراة حقق الفوز في 9 والتعادل في 11 والخسارة في 4 مباريات، بينما يحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة حصدهما من 23 مباراة حقق الفوز في 4 والتعادل في 13 والهزيمة في 6 مباريات.

 

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