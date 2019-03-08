الزمالك يختتم تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة جورماهيا الكيني

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، خوض المران الأخير غدًا السبت في الثالثة عصرا بملعب النادي قبل مواجهة جورماهيا الكيني. بملعب النادي قبل مواجهة جورماهيا الكيني. ومن المقرر أن يسافر فريق الزمالك عقب أدائه المران الأخير غدًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني بعد غدٍ الأحد. ويواجه الزمالك فريق جورماهيا فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية على استاد برج العرب.

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