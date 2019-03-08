رسميًا | رانييري “مدرب المرحلة” يعود لتدريب روما

قال نادي روما، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الجمعة، بأنه تعاقد بعقد مؤقت يمتد حتى 30 يونيه 2019 مع المدير الفني الإيطالي “كلاوديو رانييري” خلفًا للمدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو الذي أقيل أمس الخميس بسبب الخسارة من بورتو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

وأكدت الصحف البريطانية تسديد نادي فولهام لمبلغ مليوني جنيه إسترليني كتعويض لرانييري، لفسخ عقده قبل 11 يومًا.

ويعاني الفريق اللندني حاليًا في أسفل جدول ترتيب البريميرليج، ويبدو أنه على مقربة من العودة إلى التشامبيونشيب تحت قيادة مدربه المؤقت “باركر”.

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وأصبح رانييري يوصف الآن بمدرب المرحلة أو المدرب المؤقت في عالم كرة القدم العالمية، حيث درب العديد من الأندية في السنوات الماضية بنفس الطريقة التي تولى بها تدريب روما اليوم الجمعة.

وسبق للمدرب المخضرم تولي مسؤولية روما لموسم ونصف الموسم بين 2009 و2011 وقاده لاحتلال المركز الثاني في موسم 2009-2010 بالدوري الإيطالي بعدما كان يتصدر الترتيب في الدوري حتى الرمق الأخير.

ويعد هذا الانتقال الثالث بالنسبة لكلاوديو رانييري هذا الموسم 2019/2018، حيث عمل في بدايته رفقة نادي نانت الفرنسي قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة فولهام في شهر يوم 14 نوفمبر 2019.