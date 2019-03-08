رسميًا | فيفا يرفض استئناف تشيلسي

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الاستئناف الذي تقدمت به إدارة تشيلسي لتأجيل عقوبة الإيقاف عن إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي 2019 والميركاتو الشتوي 2020.

وقال الفيفا في بيان رسمي بعد عصر اليوم الجمعة “يمكننا أن نؤكد أن رئيس لجنة الاستئناف في الفيفا قد رفض طلب تقدم به تشيلسي لإيقاف قرار حظره عن إبرام صفقات جديدة بشكل مؤقت”.

واتخذت لجنة التأديب في FIFA قرارات قوية ضد تشيلسي يوم 22 فبراير الماضي بمنعه من إجراء صفقات جديدة لمدة فترتين من سوق الانتقالات بدءًا من الصيف المقبل، بسبب خرقه لقواعد وقوانين الانتقالات المنصوص عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين القاصرين.

وغرم تشيلسي 460 ألف جنيه إسترليني بعد هذه العقوبة التي ستنتهي فترتها عند فتح باب سوق الانتقالات الصيفية 2020 (ما هو الميركاتو الشتوي؟).

Advertisements

وتأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من خرق إدارة تشيلسي للمادة الـ 19 المتعلقة بقواعد التعاقد مع لاعبين قصر، على مدار السنوات الست الماضية، حيث تعاقد مع 29 لاعبًا جميعهم كانوا تحت السن القانوني للانتقال (أقل من 18 عامًا).

يحق لتشيلسي الآن التظلم في المحكمة الرياضية (CAS) للسماح له بالتعاقد مع لاعبين دون ضمهم إلى صفوف الفريق خلال صيف 2019 أو يناير 2020، بعدما فشلت كل محاولاته لإثناء الفيفا عن القرار الصادر الشهر الماضي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه الصادر اليوم الجمعة بأنه لا مساس بمدة العقوبة أو قيمة الغرامة الموقعة على تشيلسي والتي تصل لـ 460 ألف جنيه إسترليني، أو الغرامة الموقعة على الاتحاد الانجليزي لكرة القدم والتي تصل لـ 390 ألف جنيه إسترليني بسبب تسهيل عملية انضمام اللاعبين القصر إلى تشيلسي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأدين الفريق اللندني الوحيد الفائز بدوري أبطال أوروبا في التاريخ، بانتهاك المادة 19 من قانون التعاقدات في 29 مناسبة، بتعاقده مع لاعبين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.