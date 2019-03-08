شرح للمادة 19 التي تسببت في عقوبة تشيلسي

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الاستئناف الذي قدمه تشيلسي بهدف منحه حق شراء لاعبين ومن ثم إدراج اسمائهم في قوائم الفريق المحلية والقارية في يونيه 2020، كما سبق وحدث مع برشلونة عام 2015 حين ضم توران وفيدال.

ويحق لتشيلسي الآن التظلم في المحكمة الرياضية (CAS) للسماح له بالتعاقد مع لاعبين دون ضمهم إلى صفوف الفريق خلال صيف 2019 أو يناير 2020، بعدما فشلت كل محاولاته لإثناء الفيفا عن القرار الصادر الشهر الماضي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه الصادر اليوم الجمعة بأنه لا مساس بمدة العقوبة أو قيمة الغرامة الموقعة على تشيلسي والتي تصل لـ 460 ألف جنيه إسترليني، أو الغرامة الموقعة على الاتحاد الانجليزي لكرة القدم والتي تصل لـ 390 ألف جنيه إسترليني بسبب تسهيل عملية انضمام اللاعبين القصر إلى تشيلسي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأدين الفريق اللندني الوحيد الفائز بدوري أبطال أوروبا في التاريخ، بانتهاك المادة 19 من قانون التعاقدات في 29 مناسبة، بتعاقده مع لاعبين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ما هي المادة 19 من قانون الفيفا؟

– تسمح المادة 19 في قانون الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بالانتقالات الدولية إذا كان عمر اللاعب يزيد عن 18 سنة.

– يُسمح بالانتقالات الدولية للاعبين تحت سن الـ 18 سنة، إذا انتقل والدا اللاعب للعيش في بلد النادي الشاري لأسباب غير متعلقة بكرة القدم.

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– يُسمح بالانتقالات الدولية للاعبين تحت السن القانوني، إذا كانوا داخل نطاق دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بشرط أن يكون اللاعب بين سن 16 إلى 18 عامًا وليس أقل من 16 عامًا.

– يُسمح بالانتقالات الدولية للاعبين تحت السن القانوني، إذا قدموا أدلة تفيد بإقامتهم في بلد أو مدينة مجاورة للنادي الشاري بحوالي 100 كيلومتر.

ما الفرق بين تشيلسي وبرشلونة؟

في حالات مماثلة سابقة، شلمت برشلونة وأتلتيكو مدريد، سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإبرام تعاقدات لكن دون انضمام اللاعبين الجدد لصفوف الفرق خلال مدة الإيقاف أو إدراج أسمائهم في القوائم الرسمية بالدوري المحلي أو البطولة القارية.

وقام برشلونة بضم كل من التركي “آردا توران” من أتلتيكو مدريد بأكثر من 35 مليون يورو، واشترى كذلك ظهير إشبيلية “أليكس فيدال”، فور توقيع العقوبة على النادي.

واكتفى توران وفيدال بالتدرب مع لاعبي برشلونة وخوض بعض المباريات الودية والخيرية للحفاظ على مستواهما.

لكن فيفا رفض تكرار ما فعله مع برشلونة في حالة تشيلسي، والسبب يرجع إلى أن رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (توماس بوستروم) انضم إلى مجلس إدارة فيفا بعد أن تم البت في قضيتي برشلونة وأتلتيكو مدريد، وقناعاته المختلفة عن سابقه في المجلس هي السبب الرئيسي في رفض استئناف تشيلسي لقرار شراء اللاعبين ومن ثم انضمامهم بعد انتهاء العقوبة!.

وسبق وحظر الفيفا في عهد الرئيس السابق جوزيف بلاتر إدارة نادي تشيلسي من إبرام صفقات جديدة في عام 2009 بعد شكوى ضد النادي بسبب انضمام اللاعب الفرنسي الشاب “جايل كاكوتا” قبل أن يتم عامه الـ 18 بالإضافة لمخالفات في المفاوضات، لكن تشيلسي نجح في تخفيض العقوبة بعد تقديمه لاستئناف رسمي.