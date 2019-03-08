رياضة | تعيين محمد حلمى مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين محمد حلمى مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور ، تعيين محمد حلمى مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالنادي، بدلا من غانم سلطان، والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية.

كما تم تعيين حسين عبد اللطيف، نائبا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي.

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ووافق المجلس، على تعيين أحمد عبد الحليم، رئيس اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وحرص رئيس الزمالك، على الاجتماع بالثلاثي محمد حلمى وحسين عبد اللطيف وأحمد عبد الحليم، بمقر مكتبه بالنادي في حضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وتمنى لهم التوفيق في المهمة المساندة لهم ، وأنهم من أبناء النادي المخلصين.

كما وجه مرتضى منصور، الشكر لغانم سلطان على دوره خلال الفترة الماضية