رياضة | عاجل.. أزمة في الزمالك قبل لقاء جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة في الزمالك قبل لقاء جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎ تأكد غياب المغربي خالد بوطيب لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مباراة الابيض المقبلة أمام جورماهيا الكيني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويغيب بو طيب عن المباراة بسبب عدم قدرته على العودة إلى مصر قبل المباراة، حيث تقام مراسم عزاء والده يوم الأحد المقبل في نفس موعد اللقاء.

وكان من المقرر أن يعود اللاعب اليوم الجمعة إلى القاهرة، ولكن ظروف وفاة والده منعت ذلك.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

وكان مجلس إدارة الزمالك ، تعيين محمد حلمى مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالنادي ، بدلا من غانم سلطان ، والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية .

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كما تم تعيين حسين عبد اللطيف ، نائبا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي .

ووافق المجلس، على تعيين أحمد عبد الحليم ، رئيس اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب .

وحرص رئيس الزمالك ، على الاجتماع بالثلاثي محمد حلمى وحسين عبد اللطيف وأحمد عبد الحليم ، بمقر مكتبه بالنادي في حضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ، وتمنى لهم التوفيق في المهمة المساندة لهم ، وأنهم من أبناء النادي المخلصين .

كما وجه رئيس الزمالك، الشكر لغانم سلطان على دوره خلال الفترة الماضية.