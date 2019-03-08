رياضة | خبر الموسم.. جوارديولا سيتولي قيادة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر الموسم.. جوارديولا سيتولي قيادة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول مدرب يوفنتوس الإيطالي الجديد، في حالة رحيل ماسيميليانو أليجري عن السيدة العجوز نهاية الموسم الجاري.

وقال الصحفي الموثوق "لويجي غويلبا" :" إنه خبر العام بالفعل، لقد أعطى الإسباني بيب جوارديولا كلمته إلى يوفنتوس، سوف يغادر أليغري البيانكونيري، وسيكون الإسباني هو المدرب الجديد للسيدة العجوز".

وأشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن أليجري لن يستمر مع الفريق الإيطالي، حيث سيرحل عن البيانكونيري نهاية الموسم، وذلك في حال عدم تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا.