رياضة | الأهلي بزيه الأساسي في مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي بزيه الأساسي في مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الاهلي وفيتا كلوب، والذي عقد اليوم، عن ارتداء الأهلي زيّه التقليدي الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر بالكامل.

في حين يرتدي المنافس الزي البترولي، والطاقم الأخضر بالكامل للحارس. على أن يتم حضور الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.

ويلتقي الأهلي وفيتا كلوب على استاد الشهداء غدًا، السبت، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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حضر الاجتماع من الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الاداري، وماهر عبد العزيز اداري الفريق، في وجود مراقب ومنسق المباراة والنسق الأمني، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، ووفد فريق فيتا كلوب. وطالب الأهلي، أثناء الاجتماع، تخصيص مدرج بالكامل لجماهير الأهلي المنتظر حضورها المباراة.

على أن يتم السماح لها بحضور اللقاء بجوازات السفر أسوة بما تم مع جماهير فيتا كلوب في المباراة التي جمعت الفريق ببرج العرب بالإسكندرية. كما طالب الأهلي بتخصيص مكان مؤمن ولائق للاعبين الخارجين من قائمة المباراة، بالإضافة إلى زيادة التأمين المكلف بحراسة حافلة الأهلي من فندق الاقامة وحتى ملعب المباراة ذهابا وعودة.

كما طلب المنسق الأمني المكلف من قبل الاتحاد الإفريقي تعزيزات أمنية لمرافقة بعثة الاهلي من الفندق وحتى ملعب المباراة، وعدم الاكتفاء بالدراجة البخارية التي ترافق تحركات بعثة الأهلي حاليًا.‎