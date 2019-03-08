رياضة | رغم اقترابه من قيادة الملكي.. مورينيو يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم اقترابه من قيادة الملكي.. مورينيو يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد موقفه من تدريب ريال مدريد في الفترة القادمة.

وأوضح مدرب الشياطين السابق أنه لن يتعجل تولي تدريب أي ناد هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه سينتظر حتى بداية الموسم الجديد.

وفي تصريحات لقناة "RT" الروسية ، قال مورينيو : " إنه لا يفكر في العودة إلى التدريب مرة أخرى.. أنا هادئ جدًا ولست في حاجة ماسة إلى التدريب، فأنا أتعلم وأفعل الأشياء التي لا يمكنني القيام بها أثناء التدريب".

وواصل:"أتمنى أن أحصل على عمل في بداية الموسم".

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وعلق مورينيو على مباراة أياكس وريال مدريد، قائلاً: "أياكس فعل ما قدمه في مباراة الذهاب، ولكنه خاض الإياب وهو ليس لديه ما يخسره بجانب الضغط على ريال مدريد، وسجلوا هدفا، ولم يكن للريال رد فعل قوي، فاستقبلوا هدفين آخرين".

وأضاف مدرب يونايتد السابق إن الدقيقة الأولى أو الثانية التي اصطدمت رأسية فاران لاعب ريال مدريد الإسباني بالقائم، كنت هذه الفرصة الأفضل للفريق الملكي ليسيطر على المباراة".

وتابع:"لكن لم يحدث ذلك وأياكس كان جيدًا جدًا، ولم يكن خائفا في البرنابيو، وعمق جرح ريال مدريد الذي كان يُعاني لاعبوه على المستوى النفسي".

وقال إن فريق مانشستر سيتي محظوظ بسبب قرعة دوري الأبطال ولكنه يقدم موسماً جيدا جدًا وأعتقد أنهم سيتخطون شالكه وبعد ذلك سيواجهون بورتو أو أياكس .