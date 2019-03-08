رياضة | تقرير- ريال مدريد يرصد التعاقد مع 7 نجوم.. أبرزهم هازارد وكين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير- ريال مدريد يرصد التعاقد مع 7 نجوم.. أبرزهم هازارد وكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة "ABC" العالمية، تقريرًا عن الصفقات التي يحتاجها فريق ريال مدريد الإسباني، للعودة من جديد إلى منصات التتويج، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا والخروج من كأس ملك إسبانيا، والتخلف بفارق 12 نقطة عن برشلونة متصدر بطولة الدوري الإسباني.

وقالت الشبكة في تقريرها :" التحدي الحقيقي والأول للنادي الملكي هو التعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي، والذي تقدّر قيمته بـ 125 مليون يورو، وفي حال وصول صيف 2020 قد يكون لاعبًا حرًّا".

وأضافت :" ومن المشاكل التي ستشكّل عائقًا هي العقوبة المفروضة على نادي تشيلسي بعدم قدرته على التعاقد لفترتي انتقالات وهناك أيضًا مبابي ونيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي".

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وأشارت أنه على قائمة لاعبين الوسط فهناك إيركسين لاعب توتنهام الإنجليزي، لكن المشكلة الأولى هي سعره (140 مليون يورو)، والمشكلة الثانية هي صعوبة التفاوض مع ليفي رئيس توتنهام، ومن الممكن أن يتفاوض معه مدريد أيضًا من أجل هاري كين.

وأوضحت أن الإصابات المتكررة لمدافع الملكي فاييخو ستدفع المرينجي إلى التعاقد مع إيدير ميليتاو والذي يُقَيّم سعره بـ 50 مليون يورو، وسيغادر فاييخو على سبيل الإعارة لاستعادة حساسية المباريات، وللظهير الأيسر هناك جونيور فيربو ظهير ريال بيتيس والذي تقدّر قيمته بـ 30 مليون يورو بعد هبوط مستوى مارسيلو والذي أصح قريب من الرحيل.