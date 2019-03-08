رياضة | مارسيلو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يحسم مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب البرازيلي مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن جدران الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد قلة مشاركته في المباريات الأخيرة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "لا ستامبا"، إن مارسيلو حسم موقفه مع ريال مدريد في الفترة الماضية، وان اللاعب البرازيلي على اعتاب الانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وشارك الظهير الشاب سيرجيو ريجيلون بديلا لمارسيلو في الكثير من المباريات هذا الموسم، خاصة مع تولي سانتياجو سولاري مهمة تدريب الفريق.

وكان قد ارتبط مارسيلو بالانتقال إلى نادي يوفنتوس في فترات الإنتقالات الماضية، خاصة بعد رحيل زميله كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي إلى السيدة العجوز.