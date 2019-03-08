رياضة | الزمالك يختتم تدريباته غدا استعدادا لجورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يختتم تدريباته غدا استعدادا لجورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، خوض المران الأخير غدا السبت في الثالثة عصرا بملعب النادي.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك عقب أدائه المران الأخير غدا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك استعداداً لمواجهة جورماهيا الكيني بعد غدٍ الأحد.

ويواجه الزمالك فريق جورماهيا فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية على استاد برج العرب.