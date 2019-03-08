رياضة | عاجل.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح أحد وكلاء اللاعبين اسم كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي على رئيس نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد كريم بامبو مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الدراويش بعد ويحق له التوقيع لأي فريق حاليًا.

وعرض مسئولو الزمالك الأمر على أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لحسم موقف اللاعب سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة.

ويعتبر بامبو من ناشئي فريق الأهلي وقدم مستويات مميزة مع الأحمر في بداية مشواره الكروي.

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وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، قرر خوض المران الأخير غدا السبت في الثالثة عصرا بملعب النادي.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك عقب أدائه المران الأخير غدا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك استعداداً لمواجهة جورماهيا الكيني بعد غدٍ الأحد.

ويواجه الزمالك فريق جورماهيا فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية على استاد برج العرب.