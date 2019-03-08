رياضة | أهداف مباراة - القادسية 1 × 2 الأهلي | الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - القادسية 1 × 2 الأهلي | الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
1
x
14:40
2
الأهلي
النصر
0
x
17:40
0
الإتفاق
الهلال
-
x
19:30
-
الوحدة
الاتحاد
-
x
19:30
-
الفيحاء
يوفنتوس
-
x
21:30
-
أودينيزي
أتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
إسبانيول
دوري أبطال أفريقيا
الإسماعيلي - مصر
0
x
18:00
1
مازيمبي - جمهورية الكونجو
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
0
x
18:00
0
النادي الإفريقي - تونس
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
حوريا - غينيا