رياضة | رغم الأزمات.. راموس وبيريز يرافقا بعثة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الأزمات.. راموس وبيريز يرافقا بعثة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيرجو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على مساندة اللاعبين خلال مواجهة فريقه ضد فريق بلد الوليد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏ماركا، إن سيرجيو راموس لا يستطيع اللعب يوم الأحد ضد بلد الوليد، بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها ضد برشلونة.

ولكن على الرغم من ذلك قائد ريال مدريد سيكون بجانب زملائه في الفريق في محاولة المساعدة، وتأهيل الفريق نفسياً قبل مواجهة بلد الوليد برئاسة رونالدو نازاريو.

وسيكون أيضا فلورنتينو بيريز رئيس النادي مع الفريق، وخلال رحلته سيحين الوقت للرئيس والقائد لحل الخلافات التي ظهرت بعد الإقصاء الأوروبي، والخلاف الذي حدث في غرفة خلع الملابس.