رياضة | الإسماعيلي يصل إلى برج العرب استعدادد لمواجهة مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يصل إلى برج العرب استعدادد لمواجهة مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل لاعبي الإسماعيلى ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى بعد قليل ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

فى ذات السياق ، وصل طاقم التحكيم الملعب حيث قام بجولة تفقدية للوقوف على مدى جاهزيته للمواجهة التى ستقام بدون حضور جماهيرى.

ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز وبأكبر عدد من الأهداف للحفاظ على اماله الضئيلة فى التأهل للدور المقبل بالبطولة.