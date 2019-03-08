رياضة | مدرب توتنهام يفتح الطريق أمام تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام يفتح الطريق أمام تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن حقيقة المفاوضات مع نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان نادي ريال مدريد قد ودع جميع البطولات التي يشارك خلالها هذا الموسم، وابتعد عن المنافسة على بطولة الدوري الإسباني، بعد الخسارة من برشلونة في الكلاسيكو على ملعب السانتياجو برنابيو.

وقال ‏ماوريسيو بوتشيتينو في تصريحات صحفية : "الحديث عن مفاوضات ريال مدريد هذا شيء إيجابي بالنسبة لي، والعودة إلى اسبانيا سيكون شيء جيد وأنا منفتح على التجارب الجديدة ".

وتابع : " أتمنى أن أدرب في اسبانيا وأقدم كرة قدم جيدة وأحقق البطولات في المستقبل".