رياضة | عاجل.. يورجن كلوب يرد على منتقدي محمد صلاح بتصريح الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. يورجن كلوب يرد على منتقدي محمد صلاح بتصريح الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الألمانى يورجن كلوب، اليوم الجمعة، إن نجم منتخب مصر محمد صلاح، يمتلك قدرات تهديفية عالية وسجلا مميزا من الأهداف.

وأضاف: "محمد صلاح لديه سجل مميز من التهديف، وهذا سبب مركزنا الذي وصلنا له الآن واستمرار منافستنا على لقب البريميرليج، وطالما نواصل صناعة الفرص له، فهو سيظل بخير".

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ويغيب محمد صلاح عن التهديف منذ شهر، حيث يعود آخر هدف سجله حامل لقب هداف الدوري الإنجليزي، إلى 9 فبراير الماضي أمام بورنموث.

ويستعد ليفربول حاليا لمواجهة بيرنلي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد روود" ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.