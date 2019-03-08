رياضة | إنريكي يكشف عن خلافه مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنريكي يكشف عن خلافه مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني عن وجود خلاف مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة عندما كان مدربًا للبارسا.

وقال إنريكي في تصريحات لراديو كتالونيا نقلتها صحيفة آس الإسبانية :" كان هناك خلاف بيني وبين ميسي وتم حل كل شيء بعد ذلك ولكنني لم أعط الموضوع أكبر من حجمه حتى لا يتأثر الفريق بالسلب وكان علي إدارة الأمر بشكل جيد وبهذه الطريقة انتهت المشكلة".

واختتم إنريكي تصريحاته قائلاً : "في بداية موسمي الثالث مع برشلونة، أخبرت إدارة البارسا بالبحث عن بديل لي، ولم يكن لدي أي طاقة لأعطيها وحتى إن كنت تملك أفضل اللاعبين في برشلونة فهذا لا يجعلك بمأمن من الاستقالة".