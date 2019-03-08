رياضة | السومة يقود الأهلي للفوز على القادسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السومة يقود الأهلي للفوز على القادسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد عمر السومة النادي الأهلي لتحقيق فوزاً هاماً على القادسية بنتيجة 2-1، مساء اليوم الجمعة وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز بيسمارك فيريرا هدف أول لصالح القادسية بالدقيقة "31"، ومن ثم تعادل الأهلي عن طريق أدرلان سانتوس بالدقيقة "37" من ضربة رأسية.

وسجل عمر السومة الهدف الثاني للنادي الأهلي في شباك القادسية خلال الدقيقة 94 من عمر الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بينما القادسية يظل رصيده عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.