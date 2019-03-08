رياضة | بيراميدز سبب غياب محمد إبراهيم عن مران الزمالك.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز سبب غياب محمد إبراهيم عن مران الزمالك.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس المدير الفنى، لمحمد إبراهيم لاعب وسط الفريق بعدم التواجد بالمران اليوم الجمعة.

وجاء قرار جروس بسبب سفر إبراهيم مع فريق شباب النادي مواليد 97 لمنتجع الأسيوطي من أجل مواجهة بيراميدز غدا في بطولة الجمهورية.

كما عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسة مع كهربا خلال الأيام الماضية بعد قرار العفو عنه وإعادته للمشاركة في المباريات.

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وطلب جروس من كهربا بضبط النفس والهدوء وعدم العصبية أو بث التوتر لزملائه داخل الملعب، مشددًا عليه أن أي أزمة جديدة ستجعله في موقف صعب أمام الإدارة والجماهير.

وأوضح للاعب أنه من الوارد أن يواجهه سوء توفيق في بعض المباريات وهو أمر معرض له أي لاعب في مسيرته الكروية لكن الأهم هو سرعة العودة وإستعادة مستواه.

وكانت إدارة الزمالك قد عاقبت كهربا عقب بصقه على بعض جماهير الزمالك في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية قبل أن يتم استبعاده بعدها من مباراة بطل أنجولا في الجولة الرابعة.

كهربا برر للمدرب عصبيته في الفترة الأخيرة بسبب حجم الضغوطات الملقاة على اللاعبين وحالة سوء التوفيق بعد التفريط في بعض النقاط بالدقائق الأخيرة، ووعده بفتح صفحة جديدة.