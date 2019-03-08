رياضة | تطورات جديدة في خلاف راموس وفلورينتينو بيريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في خلاف راموس وفلورينتينو بيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان هناك الكثير من التوتر داخل غرفة خلع الملابس بعد إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي، حيث حدث خلاف بين سيرخيو راموس قائد الفريق وفلورينتينو بيريز رئيس النادي بعد المباراة مباشرة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن القائدان كانوا حريصين على تخطي هذه المسألة، وخلق أجواء أيجابية مرة أخرى داخل الفريق، خاصة بعد الفترة الصعبة التي يمر بها النادي.

وبعد الخلاف يوم الثلاثاء، الذي استمر لمدة 60 ثانية فقط، تحدث راموس و بيريز مرة أخرى يوم الخميس، والحديث لم يكن عميق، لكن كن يكفي ان يتفاهم الأثنان و تعود الأجواء الأيجابية.

وحرص الثنائي على ان يجلسوا و يتحدثوا ليقوموا بِحَل المسألة، وان ريال مدريد سيحتاج أجواء هادئة في هذه اللحظة من الموسم، حيث سيبدأوا الـ12 مباراة الأخيرة في الدوري.